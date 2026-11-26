Die Ausstellung „Weihnacht im Allgäu“ wird am 27. November 2026 um 17 Uhr im Antonierhaus in Memmingen eröffnet und bildet den Auftakt zur traditionellen Madlener-Weihnacht.

Zur Eröffnung bleibt das Haus bis 22 Uhr geöffnet. Im Antoniersaal sind weihnachtliche Motive des Memminger Künstlers Josef Madlener zu sehen. Im Innenhof lädt eine große Weihnachtskrippe mit nahezu lebensgroßen Figuren zum Verweilen ein.

Das Team der MEWO Kunsthalle hat ein Begleitprogramm mit Familienführungen, einem Seniorennachmittag und einer offenen Kreativwerkstatt zusammengestellt. Für musikalische Einstimmung sorgen der Bläserchor St. Martin und das Harmonika-Quartett „Estrellas“. Außerdem stehen die „Weihnachtlichen Geschichtla“ des schwäbischen Mundartautors Hans Ferk, begleitet von Stubenmusik, auf dem Programm.

Den traditionellen Abschluss bildet der Besuch der Sternsinger im Innenhof des Antonierhauses. Der Bastelbogen der Madlenerkrippe ist vor Ort für drei Euro erhältlich. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Ausstellung ist regulär von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember bleibt sie geschlossen.

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