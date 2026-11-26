In Rumänien sind zwei rumänische Staatsangehörige festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, mit mehr als 180 Betrugstaten rund 1,7 Millionen Euro Schaden verursacht zu haben.

Festnahmen und Durchsuchungen in Rumänien

Bei einem gemeinsamen Einsatz mit rumänischen Behörden wurden am 11. November 2026 ein 37-Jähriger und ein 40-Jähriger in Rumänien festgenommen. Zudem fanden Durchsuchungen statt. Beteiligt waren neben örtlichen Polizeikräften auch zwei Staatsanwälte und ein IT-Forensiker der Zentralstelle Cybercrime Bayern sowie mehrere Ermittler der Nürnberger Kriminalpolizei.

Die Einsatzkräfte sicherten zahlreiche Beweismittel, darunter rund 50 Mobiltelefone und 200 SIM-Karten. Außerdem beschlagnahmten sie Bargeld im Wert von etwa 20.000 Euro und sicherten Kryptowährung im Wert von rund 10.000 Euro.

Falsche Speditionsseiten und Insolvenzverwaltungen

Die Ermittlungen laufen seit Dezember 2024 wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen eine international agierende Gruppierung. Nach bisherigen Erkenntnissen boten die Tatverdächtigen unter falschen Identitäten Fahrzeuge auf gängigen Plattformen an. Kaufinteressenten sollten den Kaufpreis überweisen. Anschließend sollte eine Spedition das Fahrzeug liefern und zugleich als Treuhänder fungieren.

Zur Täuschung nutzte die Gruppierung professionell gestaltete Internetseiten, die realen Speditionsauftritten nachempfunden waren. Im Jahr 2026 bot sie den Ermittlungen zufolge zudem nicht existierende Fahrzeuge über gefälschte Internetauftritte von Insolvenzverwaltungen an. Den Tatverdächtigen werden derzeit mehr als 180 Betrugstaten mit einem Schaden von rund 1,7 Millionen Euro zugerechnet.

Durch die Ermittlungen konnten außerdem zahlreiche unmittelbar bevorstehende Überweisungen verhindert werden. Dadurch wurde ein weiterer Vermögensschaden von rund 750.000 Euro abgewendet. Wegen der Vielzahl der sichergestellten Beweismittel und der Komplexität des Verfahrens dauern die Ermittlungen an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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