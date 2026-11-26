Eine 96-jährige Beifahrerin ist nach einem Unfall auf der B12 bei Stubenberg im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 21. November 2026, gegen 16.25 Uhr im Bereich Prienbach. Eine 68-Jährige aus dem Landkreis Passau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Passau, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun.

Beide Insassen wurden zunächst leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 96-Jährige, die auf dem Beifahrersitz saß, starb dort nun an den Folgen ihrer Verletzungen.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Feuerwehr Prienbach wurde alarmiert, um ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle zu binden.

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