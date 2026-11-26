Bei der europaweiten Kontrollaktion „Truck & Bus“ hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rund 272 Lastwagen und Busse überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 74 Verstöße fest.

Geschwindigkeit, Gurte und Sozialvorschriften im Fokus

Die Kontrollen fanden in der Woche vom 16. bis 22. November 2026 statt und dienten der Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Geprüft wurden unter anderem Geschwindigkeitsvorgaben, die Gurtpflicht, Sozialvorschriften sowie der technische Zustand der Fahrzeuge.

In 15 Fällen stellten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei neun Kontrollen gab es Verstöße gegen die Insassensicherungspflicht, in neun weiteren Fällen wurden die Sozialvorschriften nicht eingehalten.

Vier Fahrzeuge durften nicht weiterfahren

Besondere Aufmerksamkeit galt außerdem der technischen Sicherheit und der Ladungssicherung. Vier Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, weshalb ihre Weiterfahrt untersagt wurde. Bei zehn Fahrzeugen beanstandeten die Beamten die Sicherung der Ladung.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West will den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auch nach dem Ende der Aktionswoche weiter gezielt kontrollieren. Verstöße, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden, sollen dabei konsequent unterbunden werden.

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