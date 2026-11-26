Der Münchner Autohersteller BMW will offenbar weitere Stellen in Deutschland streichen. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, soll es in den kommenden Monaten weitere Abfindungsangebote für Mitarbeiter in Deutschland geben. Der Konzern habe das auf Anfrage bestätigt, schreibt die Zeitung.

Man habe das Personalstrukturprogramm im November abgeschlossen und die Ziele erreicht, hieß es. Für die weitere inhaltliche, strukturelle und organisatorische Neuaufstellung setze das Unternehmen verstärkt auf bestehende Personalinstrumente, wozu auch individuelle Aufhebungsverträge gehörten, teilte BMW mit.

Im Gegensatz zum vorangegangenen Programm geht BMW dieses Mal direkt auf die betroffenen Mitarbeiter zu. Anfang Oktober hatte der Konzern zehntausenden Beschäftigten in der Verwaltung der BMW AG ein Abfindungsangebot unterbreitet. Das hatte zur Folge, dass das Programm nach nur zwei Wochen beendet werden konnte. Das Personalportal war nach zu vielen Zugriffen am ersten Tag des Programms kollabiert.