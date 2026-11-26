Die Linke in Sachsen-Anhalt spricht sich für Neuwahlen aus.

Die derzeitige „politische Hängepartie“ im Land führe zu einem „unerträglichen Stillstand“ und helfe den Menschen in Sachsen-Anhalt bei ihren Sorgen und Nöten im Alltag nicht, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag für den Landesparteitag am Samstag in Magdeburg, über den die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet. Die Linke wolle diesen Zustand beenden und „mit Neuwahlen eine Chance für einen demokratischen Neuanfang im Land eröffnen“.

Bei der Landtagswahl war die AfD klar stärkste Kraft geworden, sie kommt aber nicht auf eine eigene Mehrheit. Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund will sich dennoch am 8. Dezember zum Ministerpräsidenten wählen lassen, wobei er in der geheimen Wahl auf Stimmen aus den anderen Fraktionen hofft. In einem möglichen dritten Wahlgang würde auch eine einfache Mehrheit reichen.

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