Nachdem zwei Abgeordnete der Linken den Zugang zu einem Treffen mit Ex-Mossad-Chef David Barnea versperrt haben, sieht Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) die Fraktionsführung der Linken in der Pflicht, in ihren Reihen für Ordnung zu sorgen.

Er glaube schon, dass die Fraktion dort eine Aufgabe vor sich habe, sich dieses Themas anzunehmen, sagte Nouripour dem TV-Sender „Welt“ am Donnerstag. Es sei ja jetzt nicht das erste Mal gewesen. Es habe beispielsweise die Situation gegeben, wo Aktivisten die Einheitsflagge runtergerissen hätten, und das hätten auch noch andere aus der Fraktion verteidigt. Er glaube, dass es geboten sei, dass die Fraktion da mal Klarheit schaffe über die Regeln des Hohen Hauses, so Nouripour.

Wenn Leute darunter litten, sich die Bilder anzugucken, wie es den Menschen in Gaza gehe, wie es den Kindern in Gaza gehe, könne er nur sagen, er habe da volles Verständnis dafür. Es sei wirklich herzzerreißend. Aber hier die Würde des Hauses zu beleidigen und zu verletzen und die Verfassungssymbole zu verunglimpfen, das helfe keinem Kind in Gaza.

Er glaube, dass bei einigen Linken-Abgeordneten die Rolle nicht verstanden worden sei, so Nouripour. Alle, die hier gewählt würden, hätten einen Vertrauensvorschuss bekommen vom Volk. Und die säßen hier und hätten die Aufgabe, auch die Würde und Ordnung dieses Hauses zu schützen und sich nicht irgendwie als Aktivist zu verstehen.

Er habe zwar Riesenrespekt vor vielen, die sich aktiv beteiligten, Aktionen machten im zivilen Ungehorsam draußen, so Nouripour. „Aber hier kann man nicht einfach alles sagen, tun und machen, was man auch da draußen darf, weil hier gibt es eine andere Würde. Das ist das Haus des gesamten Volkes“, sagte der Grünen-Politiker. „Und deshalb passt das auf keine Kuhhaut, was da passiert ist.“

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