Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstagabend im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl durch eine Schussabgabe schwer verletzt worden. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einer hellen Mercedes-Limousine.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Deutsch-Iraker aus München wurde am 26. November 2025 kurz vor 19 Uhr im Weiherweg verletzt. Er kam in ein Regensburger Krankenhaus und ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind deshalb weiterhin unklar.

Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine helle Mercedes-Limousine, vermutlich eine C- oder E-Klasse. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften führte bislang zu keiner Festnahme.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen um Hinweise. Wer am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Bereich Kumpfmühl verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen beziehungsweise dem Fluchtfahrzeug machen kann, soll sich unter 0941/506-2888 oder über den Notruf 110 melden.

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