Ein 43-Jähriger ist nach einer Bedrohungslage in einem Wohnhaus in Erbendorf in eine Fachklinik eingewiesen worden.

Am Donnerstagnachmittag, 26. November 2026, meldete die Polizeiinspektion Kemnath gegen 15.45 Uhr eine Bedrohungssituation in einem Wohnhaus an der Bräugasse. Zuvor soll der Mann seine Angehörigen im Verlauf eines Familienstreits bedroht haben. Anschließend verschanzte er sich in seiner Wohnung.

Da der 43-Jährige im Besitz eines Waffenscheins war und eine Gefährdung Dritter nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Spezialeinsatzkommando Nordbayern angefordert. Die Verhandlungsgruppe nahm telefonisch Kontakt zu dem Mann auf und versuchte, ihn zum Aufgeben zu bewegen.

Nachdem dies nicht gelungen war, griffen Spezialkräfte gegen 20 Uhr zu und nahmen den Mann in Gewahrsam. In der Wohnung stellten sie eine Luftdruckpistole sicher. Nach Polizeiangaben befand sich der 43-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde deshalb in eine Fachklinik eingewiesen.

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