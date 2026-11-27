In Landshut sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in der Schützenstraße.

Einbruch während der Abwesenheit der Bewohner

Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, 26. November 2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.35 Uhr in der Pollingerstraße. Unbekannte drangen gewaltsam über eine Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Räume.

Nach Angaben der Polizei wurden Bargeld und verschiedene Schmuckgegenstände entwendet. Der Gesamtwert der Beute wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Versuch über Balkontür in der Schützenstraße

Bereits gegen 17 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Schützenstraße zwischen Meidinger- und Hedwigstraße eine unbekannte männliche Person am Geländer des Balkons einer Wohnung. Als die Zeugin auf die verdächtige Person aufmerksam wurde, flüchtete sie. Offenbar versuchte der Mann, über die Balkontür in die Wohnung einzudringen.

An der Balkontür entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Person trug eine schwarze Mütze, einen grün-schwarzen Anorak und einen schwarzen Rucksack. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in der Pollingerstraße besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Landshut bittet Anwohner und Passanten, die am 26. November zwischen 17 Uhr und 19.35 Uhr im Bereich der Pollingerstraße und Schützenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 zu melden.

Zur Vorbeugung empfiehlt die Polizei, auch bei kurzer Abwesenheit die Haustür abzuschließen sowie Fenster, Balkon- und Terrassentüren vollständig zu verschließen. Gekippte Fenster gelten als offen. Außerdem sollten Schlüssel nicht im Außenbereich versteckt und Hinweise auf die eigene Abwesenheit, etwa in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter, vermieden werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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