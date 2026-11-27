An diesem Freitag, dem 27. November, erreicht der Black Friday 2026 seinen Höhepunkt. Reisende aus Deutschland können bei der Barceló Hotel Group bis zum 29. November bis zu 55 % in teilnehmenden Hotels und Resorts sparen. Zur Aktion gehören auch der Gutscheincode 26BF15 und zusätzliche 5 % Rabatt bei Buchung über die Barceló-App. Die Konditionen hängen vom Markt, vom Hotel und vom gewählten Tarif ab. Wer seinen Familienurlaub für 2027 plant und dabei Black-Friday-Rabatte nutzen möchte, kann schon jetzt die verfügbaren Hotels und Zimmer für den gewünschten Reisezeitraum vergleichen.

Reisen am Black Friday buchen: So planen Sie Ihren Familienurlaub

Black Friday 2026 lässt sich in zwei Schritten nutzen, und für alle, die Black Friday Urlaub buchen wollen, ist der Weg kurz. Auf den Hotelseiten von Barcelo.com steht der Hinweis auf 15 % Extra-Rabatt mit dem Code, den genauen Vorteil bestimmen Hotel und Tarif. Wer direkt bucht, profitiert von der Bestpreisgarantie, von kostenloser Stornierung bei Tarifen, die sie vorsehen, und vom Secure-Tarif in berechtigten Buchungen. Für Frühbucher heißt das: mehr Spielraum bei Reisezeit und Zimmerart, und die Kosten lassen sich früh überblicken.

All-inclusive-Urlaub auf Mallorca: Familienhotels an der Strandbucht

Ein klassisches Ziel für die Sommerferien 2027 liegt an der Südostküste Mallorcas. Das Occidental Cala Viñas in Calvià hat Zugang zum weißen Sandstrand von Cala Viñas mit kristallklarem Wasser. Das 4-Sterne-Hotel verfügt über 323 Zimmer, die 2022 komplett renoviert wurden, und über das hauseigene Barceló-All-Inclusive-Programm. Für Kinder gibt es zwei Pools mit Rutschen, Erwachsene finden zwei eigene Pools, einen Whirlpool im Freien und das U-Spa mit Wasserkreislauf. Die Hotelseite beschreibt das Haus als geeignet für Familien und Paare, mit Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein.

Familienurlaub auf den Kanaren: Fuerteventura und Lanzarote im Vergleich

Die Kanaren stehen für ein Klima, das über das Jahr mild bleibt, deshalb passen sie auch zu Familien, die nicht an eine Saison gebunden sind. Wer an Winterurlaub und Wintersonne denkt, findet hier ebenso eine Option wie für die Sommerferien. Auf Fuerteventura liegt das Barceló Fuerteventura Mar in Caleta de Fuste direkt am ruhigen Strand Playa del Castillo. Es hat 486 Zimmer, drei Pools mit Meerblick, einen Kinderclub, ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie und ein Wellness-Center von 3.000 m². Das Hotel bietet All Inclusive sowie Royal-Level-Optionen mit Bereichen für Erwachsene und gehört zu einem Resort mit vier Hotels.

Auf Lanzarote steht das Barceló Playa Blanca in Playa Blanca, in der Gemeinde Yaiza. Das 4-Sterne-Resort ist 100 Meter vom Strand Playa Dorada entfernt und hat 720 Zimmer. Zur Anlage gehören ein 180 Meter langer Infinity-Pool, ein Kinderpool mit Piratenschiff, ein Animationsprogramm für Groß und Klein sowie ein Wellnesscenter mit Spa. Wer sich als Eltern einmal Ruhe wünscht, findet im Bereich Royal Level Adults Only eigenen Service und private Bereiche. An klaren Tagen sieht man von hier die Nachbarinsel Fuerteventura.

Black-Friday-Angebote für Hotels an der Costa de la Luz

Wer abseits der bekannten Inselziele reisen möchte, schaut nach Huelva. Das Barceló Punta Umbría Beach Resort liegt direkt an einem unberührten Strand zwischen dem Naturschutzgebiet der Odiel-Sümpfe und dem Naturpark Los Enebrales, nur wenige Minuten vom Dorf Punta Umbría entfernt. Wer Wellness und Sonne mit der Familie verbinden möchte, findet hier Raum dafür. Das 4-Sterne-Resort hat vier Buffet-Restaurants mit Themenabenden, einen 4.000 m² großen Poolbereich mit Kinderbereich, den Barcy Club für die Kleinsten und ein Wellness-Center von 2.500 m². Zimmer mit direktem Zugang zu Pool oder Garten und miteinander verbundene Familienzimmer sind möglich.

Was kostet ein All-inclusive-Familienurlaub und was ist im Preis enthalten?

Wer Black Friday Hotels für die Familie vergleicht, kommt mit ein paar Fragen weiter, damit die Hotelangebote auch passen:

Wie alt sind die Kinder? Kinderclubs, Rutschen und eigene Kinderpools sprechen verschiedene Altersgruppen an, die Hotelseite zeigt die Einzelheiten.

Strandbucht oder Resort-Anlage? Cala Viñas liegt an einer eigenen Bucht, Punta Umbría, Fuerteventura Mar und Playa Blanca sind weitläufige Anlagen mit viel Programm.

Welche Verpflegung passt? Mit All Inclusive lassen sich die Ausgaben vorab besser einschätzen, was im Tarif steckt, steht in den Bedingungen.

Wie viel Erholung für die Eltern? Spa, Wellness-Center und Erwachsenenbereiche helfen auch den Großen beim Abschalten.

Welches Barceló-Hotel passt zu Ihrem Familienurlaub?

Black Friday eignet sich als Anlass, den Urlaub 2027 ohne Eile zu planen. Wer heute Urlaub buchen möchte, kann Termine mit der Familie abstimmen, Hotels vergleichen und die gewünschte Zimmerkategorie sichern. Ob Strandbucht auf Mallorca, Kanaren oder Costa de la Luz, es gibt ein Barceló für Sie. Welche Hotels teilnehmen und zu welchen Konditionen, zeigt die Black-Friday-Seite auf Barcelo.com. Den Code 26BF15 geben Sie bei der Buchung ein, die Barceló App bringt zusätzlich 5 %, soweit der Tarif es zulässt.





