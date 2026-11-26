Ein Mann ist am frühen Abend im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl durch eine Schussabgabe schwer verletzt worden. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen flüchteten in einem hellen Mercedes.

Die Polizei erhielt kurz vor 19 Uhr die Mitteilung über eine Schussabgabe im Weiherweg. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen mit einem hellen Mercedes, vermutlich einer C-Klasse, in unbekannte Richtung.

Großangelegte Fahndung läuft

Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat dauern an. Nach aktuellem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Wer im Bereich des Weiherwegs oder im Stadtteil Kumpfmühl verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen beziehungsweise dem hellen Mercedes geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Polizei zu melden.

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