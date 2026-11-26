Bei einer gemeinsamen Kontrolle am Parkplatz Sophienberg an der A9 haben Beamte zehn relevante Großraum- und Schwertransporte überprüft. Dabei stellten sie sieben ahndungswürdige Verstöße fest.

Überladung und fehlende Ladungssicherung

Autobahnpolizisten aus Feucht, Erlangen, Hof und Bayreuth kontrollierten am Dienstagabend bis in die Nacht hinein Großraum- und Schwertransporte. Unterstützt wurden sie von der Autobahnmeisterei und einem Beleuchtungswagen der Bereitschaftspolizei. Die Kontrollstelle war mit Geschwindigkeitsdrosselung, reflektierender Absicherung und Beleuchtung eingerichtet.

Ein 54-Jähriger war mit einem spanischen Lastwagen unterwegs, der eine Gesamtlänge von 20,89 Metern hatte. Das Fahrzeug musste vor Ort abgestellt werden. Der Fahrer erhält eine Anzeige und bezahlte 168,50 Euro.

Bei einem polnischen Iveco-Transporter mit Anhänger, auf dem jeweils ein Pkw geladen war, stellten die Beamten eine Überladung von 30 Prozent beziehungsweise rund einer Tonne sowie eine unzureichende Ladungssicherung fest. Der Fahrer bezahlte dafür 370 Euro.

Fahrtwege und Gutachten nicht eingehalten

Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten ein polnisches Lkw-Gespann mit einem 46-jährigen Fahrer. Zwar hatte er alle erforderlichen Bescheide dabei, hielt sich aber nicht an den vorgeschriebenen Fahrtweg. Er hätte am Hermsdorfer Kreuz auf die A4 wechseln müssen, fuhr stattdessen jedoch auf der A9 in Richtung Süden. Neben einer Zahlung von 88,50 Euro musste er das Fahrzeug abstellen und eine neue Genehmigung für die Fahrtstrecke beantragen.

Ein Gespann aus Nordrhein-Westfalen transportierte ein Brückenteil. Die genehmigte Gesamtlänge von 40 Metern war eingehalten, die Ladung war jedoch fast fünf Meter zu breit und ragte seitlich mehr als zwei Meter über das Fahrzeug hinaus. Zudem war die Last auf dem 119 Tonnen schweren Gespann ungleich auf zwölf Achsen verteilt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrer erhält eine Anzeige.

Ein unterfränkisches Gespann mit einem Bohrgerät wog 116 Tonnen und war auf zwölf Achsen verteilt. Weil bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 100 Tonnen ein zusätzliches Prüfgutachten erforderlich ist, musste der Fahrer das Gespann bis zum Folgetag stehen lassen. Erst nach Vorlage des Gutachtens durfte die Fahrt fortgesetzt werden.

Auch im fließenden Verkehr stellten die Beamten einen Verstoß fest. Ein 27-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer überholte im Baustellenbereich der A9 zwischen dem Bindlacher Berg und Himmelkron trotz Überholverbots über die mittlere und linke Spur. Dafür bezahlte er 168,50 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Bayreuth: Tatverdächtiger nach Angriff auf 16-Jährigen identifiziert · Münchberg: 39-Jähriger nach A9-Flucht in Untersuchungshaft