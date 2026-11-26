Unbekannte verschafften sich in sechs Fällen in Niederbayern unter dem Vorwand, Wasserzähler ablesen zu wollen, Zutritt zu Wohnhäusern. In zwei Fällen wurden Wertgegenstände gestohlen.

Die Fälle ereigneten sich am Mittwoch, 25. November, sowie am Donnerstag, 26. November 2026, in mehreren Orten. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter eines Wasserwirtschaftsamtes oder einer Gemeinde aus. Ob es sich um dieselben Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Goldkette in Gangkofen, Goldschmuck in Ruhstorf gestohlen

In Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn erschien am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Unbekannter an der Haustür eines Einfamilienhauses. Er gab vor, im Keller den Wasserzähler ablesen zu müssen. In einem unbeobachteten Moment gelangte der Mann ins Obergeschoss und entwendete aus einer Dose eine Goldkette. Der Wert lag im niedrigen zweistelligen Eurobereich.

Gegen 16 Uhr wurde in Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau nach derselben Masche Goldschmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags aus einem Wohnhaus gestohlen.

In Eggenfelden in der Eggenfeldener Straße verschaffte sich ein Unbekannter am Mittwoch gegen 13.40 Uhr als angeblicher Mitarbeiter der Stadt Zutritt zu einem Wohnhaus. Nachdem der Bewohner ihn aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen, entfernte sich der Mann mit einem weißen Auto.

Gegen 15.30 Uhr erschien ein ebenfalls bislang Unbekannter an einem Einfamilienhaus in Griesbach im Rottal. Auch dort gelangte der Mann in die Wohnräume. Als er ins Badezimmer wollte, sprach ihn der Bewohner an und forderte ihn auf, sich auszuweisen. Daraufhin entfernte sich der Mann mit einem unweit geparkten weißen Pkw. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde in diesem Fall nichts gestohlen.

Weitere gleichgelagerte Fälle ereigneten sich am 25. November in Tiefenbach im Landkreis Landshut sowie am Vormittag des 26. November im Gemeindebereich Hofkirchen im Landkreis Passau. Dort entstand nach bisherigem Kenntnisstand kein Beuteschaden.

Polizei warnt vor der Masche

Die Polizei rät, unbekannte Personen nicht unüberlegt in die Wohnung zu lassen. Betroffene sollten einen Dienstausweis verlangen und die Angaben im Zweifel über die zuständige Gemeinde oder das Versorgungsunternehmen überprüfen. Dafür sollten sie selbst herausgesuchte Telefonnummern verwenden und nicht Kontaktdaten, die ihnen die Besucher nennen.

Wer unter Druck gesetzt wird oder unsicher ist, sollte Nachbarn oder Angehörige hinzuziehen. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt zu den Fällen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere zu einem weißen Pkw, nimmt sie unter der Telefonnummer 0851/9511-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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