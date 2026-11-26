Schneefall und Glätte haben in Niederbayern seit den Mittagsstunden rund 80 wetterbedingte Einsatzmeldungen ausgelöst. Besonders betroffen waren die Landkreise Rottal-Inn und Passau.

Die Einsatzlagen wurden größtenteils von Polizeistreifen vor Ort abgearbeitet, teils mit Unterstützung der Feuerwehr. Hauptsächlich handelte es sich um leichtere Verkehrsunfälle. In einigen Fällen gab es auch Personenschäden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern rät angesichts der Witterungsverhältnisse zu einer vorausschauenden Fahrweise und gegenseitiger Rücksichtnahme. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten deutlich beeinträchtigen.

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