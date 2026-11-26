Nach dem Brand eines geparkten Mercedes in Kemmern hat die Kriminalpolizei Bamberg vier dringend Tatverdächtige identifiziert. Zwei von ihnen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Das Fahrzeug war am Freitag, 2. Oktober, in der Straße „Am Kieswerk“ in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Mercedes. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung erhärtete sich bereits früh.

Zeugenhinweise und Videoaufnahmen führten zu Ermittlungen

Nach einem Zeugenaufruf vom 5. Oktober gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlern ein. Aufgrund der Zeugenhinweise und weiterer Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei ein mit der Tat in Verbindung stehendes Mietfahrzeug. Dieses wurde sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht.

Im weiteren Verlauf vollzogen die Beamten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle. Dabei stellten sie umfangreiches Beweismaterial sicher. Bei den vier dringend Tatverdächtigen handelt es sich um drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 19, 21 und 30 Jahren sowie einen 17-jährigen griechischen Staatsangehörigen. Der 17-Jährige und der 19-Jährige befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die beiden weiteren Tatverdächtigen sind im Zusammenhang mit anderweitigen Strafverfahren inhaftiert.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg.

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