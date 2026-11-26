Bei einer Durchsuchungsaktion in Stadt und Landkreis Rosenheim hat die Polizei 48 Endgeräte und Datenträger sichergestellt. Im Fokus stehen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kinder- und Jugendpornografie sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Wohnobjekte von elf Beschuldigten durchsucht

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim durchsuchte am Dienstag, 24. November 2026, gemeinsam mit Kräften der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling die Wohnobjekte von elf Beschuldigten. Die Männer sind zwischen 20 und 69 Jahre alt und haben ihren Wohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Rosenheim.

Die Durchsuchungsbeschlüsse hatten die Amtsgerichte in Traunstein und Rosenheim erlassen. Sie bezogen sich auf den Verdacht des Besitzes oder der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Insgesamt wurden 48 Endgeräte und Datenträger zur Auswertung sichergestellt.

Ermittlungen in zwölf Fällen

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen ermittelt die Kriminalpolizei in zwei Fällen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. In acht Fällen geht es um den Verdacht des Besitzes und/oder der Verbreitung von Kinderpornografie, in zwei weiteren Fällen um den Verdacht des Besitzes und/oder der Verbreitung von Jugendpornografie.

Die Aktion erfolgte in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein und deren Zweigstelle Rosenheim. Polizei und Staatsanwaltschaft bewerten das vorläufige Ergebnis als weiteren Erfolg im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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