Der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim haben am Donnerstagabend ihre Heimspiele im Europapokal gewonnen: Freiburg hat am 4. Spieltag der Ligaphase der Conference League den FC Twente Enschede mit 2:1 besiegt, Hoffenheim hat in der Europa League am 5. Spieltag der Ligaphase einen Rückstand gegen Sturm Graz in einen 3:1-Erfolg umgewandelt.

Gegen Hoffenheim ging Sturm Graz kurz vor der Pause durch Oumar Diakite nach einer Ecke in Führung (43. Minute). Im zweiten Durchgang drängte die TSG auf den Ausgleich, und die Einwechslungen von Trainer Christian Ilzer gegen seinen früheren Verein zahlten sich aus. Adam Hlozek traf zum 1:1 (72.), der eingewechselte Bambase Conte drehte die Partie (80.). Max Moerstedt war erst Sekunden zuvor aufs Feld gekommen, als er den Endstand herstellte (90.). Hoffenheim rückt damit auf Tabellenplatz 15 vor, Graz fällt auf Platz 31 zurück.

In Freiburg brachte zunächst Cyriaque Irie die Gastgeber nach einem Konter in Führung (11.). Danach war Twente lange überlegen, scheiterte aber mehrfach an Torwart Backhaus. In der 62. Minute glich Younes Taha mit einem Freistoß aus. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit: Matthias Ginter setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten. Den zurückspringenden Ball verwertete im Strafraum Jan-Niklas Beste (90.+3), der Videobeweis bestätigte den Treffer. Freiburg rückt damit auf den 9. Tabellenplatz vor, während sich Enschede auf den 7. Platz verschlechtert.

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