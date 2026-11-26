Drei Tatverdächtige sind nach einem versuchten Callcenter-Betrug in Nürnberg festgenommen worden. Eine Polizeibeamtin wurde dabei schwer am Bein verletzt.

Ein 72-Jähriger aus dem Nürnberger Norden erhielt am Mittwochnachmittag (25. November 2026) den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Mann fragte ihn nach einer Zahlung über mehrere tausend Euro an einen Versanddienstleister. Nachdem der Senior dies verneinte, bot der Anrufer an, die EC-Karte zu sperren, und forderte dafür persönliche Daten sowie die PIN.

Anschließend kündigte der Anrufer den Besuch eines weiteren Bankmitarbeiters an. Kurz darauf erschienen drei Männer an der Wohnanschrift des 72-Jährigen. Nachdem der Senior ihnen die Karte zur Prüfung übergeben hatte, flüchteten die Männer mit E-Scootern und der EC-Karte. Verständigte Streifenbesatzungen nahmen die Verfolgung auf und konnten die drei Abholer kurze Zeit später festnehmen.

Polizeibeamtin muss ins Krankenhaus

Bei der Festnahme stürzte eine Polizeibeamtin auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Auto schwer am Bein verletzt. Sie musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen sowie zwei 18-Jährige, von denen einer die deutsche und einer die bulgarische Staatsangehörigkeit besitzt. Die drei Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dort wird über die Haftfrage entschieden.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei rät, am Telefon niemals sensible Daten oder die PIN einer EC-Karte weiterzugeben. Betroffene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, Gespräche im Zweifel beenden und keine Karten, Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen übergeben. Unbekannte sollten außerdem nicht in die Wohnung gelassen werden.

Bei vergleichbaren Anrufen empfiehlt die Polizei, zunächst mit Angehörigen oder einer anderen Vertrauensperson zu sprechen und die Bank über bekannte offizielle Kontaktwege zu erreichen. Verdächtige Anrufe sollen umgehend der Polizei gemeldet werden. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 zu wählen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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