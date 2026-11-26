Mehrere Senioren in München und Unterföhring sind Opfer von Schockanrufen geworden. In Forstenried und Laim übergaben die Betroffenen Bargeld und Wertsachen im jeweils sechsstelligen Wert, in Unterföhring nahm die Polizei einen mutmaßlichen Abholer fest.

Schockanrufe in mehreren Stadtteilen

Eine über 80-jährige Seniorin aus Forstenried erhielt am Dienstag, 24. November 2026, gegen 14 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Krankenpfleger ausgab. Er behauptete, ein Angehöriger sei schwer erkrankt und benötige teure Medikamente. Zwischen 15 und 16 Uhr übergab die Frau an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines sechsstelligen Betrags an einen bislang unbekannten Abholer. Der Betrug fiel erst im Gespräch mit einer Angehörigen auf.

Auch in Laim erbeutete ein bislang unbekannter Täter nach einem Schockanruf Wertsachen im sechsstelligen Wert. Eine über 80-jährige Münchnerin erhielt am Mittwoch, 25. November, gegen 13:30 Uhr den Anruf eines Mannes, der sich als Arzt ausgab. Er täuschte eine schwere Erkrankung eines Angehörigen vor und forderte Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände für die Behandlung. Gegen 14:30 Uhr erschien ein angekündigter Abholer bei der Seniorin, die ihm Bargeld und Wertsachen übergab.

In Hadern wurde ein Ehepaar im Alter von über 80 Jahren Opfer einer falschen Bankmitarbeiterin. Die unbekannte Anruferin behauptete am Dienstag gegen 15:30 Uhr, es habe verdächtige Abbuchungen gegeben. Die Senioren übergaben einem Abholer an ihrer Wohnanschrift beide Girokarten samt PINs. Anschließend wurden von den Konten jeweils niedrige vierstellige Beträge abgebucht.

In Unterföhring verhinderte die Polizei eine Geldübergabe. Eine über 70-jährige Frau verständigte am Dienstag gegen 14:45 Uhr den Notruf, weil ihr über 80-jähriger Ehemann mit einem mutmaßlichen Betrüger telefonierte. Der Anrufer gab sich als Arzt aus und forderte mehrere zehntausend Euro für Medikamente für die angeblich schwer erkrankte Tochter des Ehepaars. Bei der vereinbarten Bargeldübergabe gegen 16 Uhr nahmen Polizeibeamte einen 22-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Er wurde wegen Betrugs im besonders schweren Fall angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu den Schockanrufen führt jeweils das Kommissariat 61. Gesucht werden Zeugen, die in den genannten Zeiträumen in den Bereichen Waldwiesenstraße, Silberdistelstraße, Haderunstraße und Gelbhofstraße in Hadern, im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Forstenrieder Allee sowie in der Züricher Straße, Forstenrieder Allee, Würmseestraße, Ambacher Straße und Ammerlandstraße Beobachtungen gemacht haben. In Laim werden Zeugen aus den Bereichen Friedenheimer Straße, Droste-Hülshoff-Straße, Endelhauserstraße, Raublinger Straße und Westendstraße gesucht.

Der Abholer in Hadern wurde als sehr groß und kräftig beschrieben und soll Hochdeutsch gesprochen haben. Der Abholer in Forstenried soll ein junger, etwa 180 Zentimeter großer, schlanker Mann mit dunkelbraunen Haaren und ohne deutsche Aussprache gewesen sein. In Laim wird nach einem etwa zwei Meter großen, sportlichen Mann in weißer oder heller Kleidung gesucht, der vermutlich eine Glatze hatte und osteuropäisch wirkte. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei rät, sich bei solchen Anrufen nicht unter Druck setzen zu lassen und aufzulegen. Krankenhäuser, Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte verlangen demnach niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Abholung von Geld. Betroffene sollten keine vertraulichen Informationen herausgeben, die angeblich erkrankte Person direkt kontaktieren und niemals Geld oder Wertsachen übergeben. Im Zweifel soll die Notrufnummer 110 gewählt werden.

E-Scooter in Allach sichergestellt

In Allach nahm die Polizei am Dienstag gegen 14:30 Uhr einen 14-Jährigen vorläufig fest, der mit einem E-Scooter in der Knorrstraße unterwegs war. Der Jugendliche konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Bei den weiteren Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um einen E-Scooter handelte, der am 19. Oktober zwischen 13:45 und 14:30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz am S-Bahnhof Allach gestohlen worden war.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es technisch so verändert, dass es etwa 45 km/h erreichen konnte; ein Versicherungskennzeichen war nicht angebracht. Der 14-Jährige wurde wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führen das Kommissariat 54 und die Münchner Verkehrspolizei.

Einbruch in Sendling-Westpark

Eine 58-jährige Münchnerin traf am Mittwoch, 25. November, gegen 18:20 Uhr in ihrer Wohnung in Sendling-Westpark auf zwei bislang unbekannte Einbrecher. Die Täter hatten zuvor die Terrassentür gewaltsam geöffnet und durchsuchten die Räume nach Beute. Als sie die Bewohnerin bemerkten, flüchteten sie über die Terrassentür. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber und Diensthund führte bislang nicht zur Festnahme. Zeugen mit Beobachtungen im Bereich Sachsenkamstraße, Albert-Roßhaupter-Straße, Schlegelstraße, Novalisstraße, Johann-Clanze-Straße und Eichendorffplatz werden gebeten, sich unter 089 2910-0 beim Kommissariat 53 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mehr als 130 Verkehrsverstöße festgestellt

Der Abschnitt Ost des Polizeipräsidiums München führte am Mittwoch zwischen 7 und 15 Uhr Verkehrskontrollen gegen Rotlichtverstöße durch. Die Polizei überprüfte an 19 Orten insgesamt 129 Verkehrsteilnehmer: 119 Kraftfahrzeugführer, sechs Radfahrer und vier Fußgänger. Die Kontrollen fanden an 14 Orten im Münchner Stadtgebiet und an fünf Orten im Landkreis München zwischen Ismaning und Grünwald statt. Die Einsatzkräfte ahndeten mehr als 130 Verstöße, darunter 66 Rotlichtverstöße. Weitere Schwerpunkte waren die unerlaubte Handynutzung am Steuer und Verstöße gegen die Gurtpflicht.

In der Berg-am-Laim-Straße kontrollierten die Beamten einen 21-jährigen Autofahrer, der während der Fahrt mit einem Mercedes ein Mobiltelefon benutzte. Außerdem stellte sich heraus, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und zeigte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Ein Bekannter holte den Wagen anschließend ab.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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