Ein 19-Jähriger entdeckte am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 16.30 Uhr zwei Jugendliche in seinem Kellerabteil an der Friedberger Straße in Augsburg-Hochzoll.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen hielten sich dort auf und hatten das Kellerabteil eingerichtet. Polizeibeamte erteilten ihnen einen Platzverweis.

Es entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Die Jugendlichen besitzen die deutsche und afghanische Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizei Augsburg / Schwaben Nord