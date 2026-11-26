Nach den Schüssen auf ein Billardcafé in der Augsburger Jakoberwallstraße haben Einsatzkräfte am Donnerstag mehrere Objekte durchsucht.

Die Maßnahmen fanden am 26. November 2026 zeitgleich an mehreren Objekten statt. Sie richteten sich gegen einen 62-jährigen Tatverdächtigen und Zeugen. Dabei sollten Beweismittel sichergestellt werden. Beteiligt waren Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg, der Kriminalpolizeien aus Baden-Württemberg und Hessen, der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie weiterer örtlich zuständiger Dienststellen.

Schüsse im Juli – niemand verletzt

Hintergrund sind monatelange Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg. Am Donnerstag, 16. Juli 2026, wurden gegen 2.45 Uhr offenbar mehrere Schüsse auf das damals geschlossene Billardcafé abgegeben. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an. Der 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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