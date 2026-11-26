Glimmende Räucherstäbchen haben am Mittwochmorgen in einer Wohnung in der Augsburger Innenstadt eine Rauchentwicklung ausgelöst. Die Feuerwehr verhinderte eine mögliche Brandentwicklung; Sachschaden entstand nicht.

Gegen 9 Uhr informierte ein Bewohner Einsatzkräfte, nachdem in der Baumgartnerstraße ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Wegen der Rauchentwicklung öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür einer 32-Jährigen. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Als Auslöser stellte die Feuerwehr glimmende Räucherstäbchen fest, die kurz vor einer Brandentwicklung standen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verhütung von Bränden.

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