Die Polizei hat in Augsburg-Oberhausen einen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer nach einem positiven Drogenschnelltest gestoppt.

Beamte kontrollierten den Mann am Donnerstag, 26. November 2026, gegen 0.45 Uhr in der Donauwörther Straße. Dabei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Schnelltest vor Ort verlief positiv.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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