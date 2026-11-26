Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben im Augsburger Antonsviertel ein versperrtes, grün-schwarzes E-Bike der Marke Giant gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 23. November 2026, 11.00 Uhr, und Dienstag, 24. November 2026, 11.50 Uhr, in der Moltkestraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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