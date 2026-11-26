Ein 48-jähriger Mitarbeiter des Ordnungsamts ist am Mittwochabend, 25. November, am Augsburger Milchberg leicht im Gesicht verletzt worden.

Der Mitarbeiter war gegen 20 Uhr dabei, ein verbotswidrig geparktes Fahrzeug zu verwarnen. Der 26-Jährige, dem das Fahrzeug gehörte, ging daraufhin verbal aggressiv auf ihn los. Der Mitarbeiter schubste den Mann zur Wahrung des Abstands von sich weg.

Anschließend soll der 26-Jährige auf den 48-Jährigen eingeschlagen und ihn beleidigt haben. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, Körperverletzung und Beleidigung.

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