Am Bahnhof Lindau-Reutin hat die Bundespolizei am Dienstag, 24. November, einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen vollstreckt. Sein Vater zahlte rund 8.500 Euro an die Justizkasse und bewahrte ihn damit vor einer Ersatzfreiheitsstrafe.

Die Beamten kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Dienstagmittag, nachdem er mit einem Regionalexpress aus Richtung Friedrichshafen angekommen war. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld vorlag. Nach Angaben der Bundespolizei wurde er seit November 2023 gesucht.

Der bereits wegen Drogendelikten und Betrugs polizeibekannte Mann war im April 2023 vom Amtsgericht Nettetal wegen Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Gesamtstrafe von 12.000 Euro verurteilt worden. Davon waren noch rund 8.500 Euro offen. Nach mehreren Telefonaten veranlasste sein Vater eine Sofortüberweisung an die Justizkasse. Nachdem der Zahlungseingang bestätigt worden war, entließen die Bundespolizisten den 30-Jährigen am späten Nachmittag.

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