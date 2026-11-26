Der Kapitalmarktexperte und Allianz-Berater Mohamed El-Erian sieht nach der von US-Präsident Donald Trump orchestrierten Wiedereinsetzung von Nvidia-Chef Jensen Huang einen Wandel der Wirtschaftsordnung.

„Es ist kein Kapitalismus mehr, so wie wir ihn kannten“, sagte El-Erian dem „Handelsblatt“ (Freitagausgabe). Die USA seien in einer Ära der Geoökonomie, in der Innenpolitik, nationale Sicherheit und Geopolitik zunehmend über unternehmerische und wirtschaftliche Ergebnisse bestimmten. Das habe massive Folgen für die Preisbildung an den Märkten und die Verteilung von Ressourcen.

Für die US-Notenbank Fed erwartet El-Erian am 9. Dezember eine Zinserhöhung mit „falkenhafter“ Botschaft, also dem Signal weiterer Schritte. Dies könnte weitere Nervosität an den Aktienmärkten auslösen, gab er zu bedenken. „Die Volatilität wird anhalten.“

Dass die Fed aus Rücksicht auf die Märkte ganz auf die geplante Erhöhung verzichtet, hält der Kapitalmarktexperte für ausgeschlossen. Der Markt habe sie zu praktisch 100 Prozent eingepreist, ein Verzicht würde den Anleihemarkt unvorbereitet treffen und destabilisieren.

Der Kursrutsch an der Wall Street habe die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA erhöht, sagte El-Erian. „Ich schätze die Wahrscheinlichkeit derzeit auf unter 50 Prozent, aber sie steigt.“