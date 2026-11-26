Eine 25-Jährige berichtet von einer Vergewaltigungsdrohung während einer Zugfahrt von Rosenheim nach Bad Endorf. Die Bundespolizei ermittelt gegen Unbekannt und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Frau am späten Mittwochabend (25. November) kurz nach 19:30 Uhr. Beim Halt des Regionalzugs in Rosenheim soll sich ein Mann zu ihr gesetzt haben. Zunächst habe er ihr ein Bier und anschließend sexuelle Handlungen angeboten. Als sie nicht darauf reagierte, soll er während eines vorgetäuschten Telefonats mehrfach eine Vergewaltigung bis zum Tod in Aussicht gestellt haben. Die 25-Jährige wechselte daraufhin in einen anderen Wagen.

Beim Ausstieg am Bahnhof Bad Endorf bemerkte die Frau, dass der Mann ebenfalls den Zug verlassen hatte und ihr folgte. Er soll mehrfach mit dem Finger auf sie gezeigt und sie mit einem im slawischen Sprachraum verbreiteten Schimpfwort als „Schlampe“ beleidigt haben. Erst an einem Parkplatz nahm sie den Verfolger nicht mehr wahr. Anschließend schloss sie sich in ihrem Auto ein und fuhr davon.

Polizei sucht Hinweise zum Tatverdächtigen

Noch in derselben Nacht erstattete die Frau bei der Rosenheimer Polizei Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung gegen Unbekannt. Den Mann beschrieb sie als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kräftig. Er habe kurze, nach hinten gegelte schwarze Haare, ein südosteuropäisches Aussehen und eher elegante Kleidung gehabt. Zur Tatzeit trug er demnach eine khakifarbene Jacke und eine auffällige schwarze Sonnenbrille. Außerdem führte er eine schwarze Tasche mit.

Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass Reisende die Bedrohung während der Fahrt oder den Mann anschließend zwischen dem Bahnsteig und dem Parkplatz in Bad Endorf wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 8026-2102 entgegen.

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