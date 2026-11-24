Der FC Augsburg muss beim Auswärtsspiel in Hoffenheim ohne seinen Cheftrainer Manuel Baum auskommen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Baum nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel. Die Partie bei der TSG Hoffenheim beginnt am Sonntag, 29. November, um 17.30 Uhr.

Rote Karte gegen Manuel Baum

Baum hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff beim 3:1-Sieg des FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05 einen gegnerischen Einwurf verzögert. Schiedsrichter Martin Petersen zeigte ihm daraufhin die Rote Karte.

Der FC Augsburg und Manuel Baum stimmten dem Urteil zu. Damit ist die Entscheidung rechtskräftig.

Kontakt zur Mannschaft ist untersagt

Das Innenraumverbot gilt ab 30 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach dem Abpfiff. In dieser Zeit darf sich Baum weder im Stadioninnenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Außerdem ist ihm der unmittelbare und mittelbare Kontakt mit der Mannschaft während des gesamten Zeitraums untersagt.