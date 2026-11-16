Der NRW-Landesverband der SPD entsendet zwei prominente Vertreter des Sports in die Bundesversammlung. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, soll der frühere Tischtennis-Profi Timo Boll, der mehrfach die Weltrangliste anführte und zahlreiche Titel gewann, bei der Wahl am 30. Januar 2027 teilnehmen. Boll zeigte sich erfreut: „Nachdem ich den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gerade auf seiner einwöchigen China-Reise begleiten durfte, freut es mich, dass ich nun auch für die Wahl seines Nachfolgers in die Bundesversammlung eingeladen wurde“, sagte er.

Zudem nominierten die Sozialdemokraten den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf. An der Wahl des Staatsoberhauptes mitwirken zu dürfen, sei für ihn eine große Ehre und zugleich eine besondere Verantwortung, sagte Neuendorf. Die Bundesversammlung stehe für die Vielfalt der Gesellschaft. Als Vertreter des Fußballs erlebe er jeden Tag, wie viel die Menschen in dem Land verbinde, auch wenn sie unterschiedliche Biografien hätten. Dieser Zusammenhalt sei für die Demokratie von großer Bedeutung, genauso wie die Person an der Spitze des Landes.

Der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr, Jochen Ott, begründete die Entscheidung so: „Was ich an beiden besonders schätze, ist ihre persönliche Haltung: Sie begegnen Menschen mit großer Wertschätzung, Höflichkeit und Zugewandtheit“, sagte Ott. Die Wahl des Staatsoberhauptes sei ein wichtiger Moment für die Demokratie. Er freue sich sehr, dass beide Teil der Delegation seien und gemeinsam mit der SPD an diesem besonderen demokratischen Ereignis teilnehmen würden.