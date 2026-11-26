Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Baustofffachhandel in Straubing eingebrochen und haben Bargeld aus einem Tresor entwendet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sie sich vermutlich zwischen Mittwoch, 25. November, etwa 19 Uhr, und Donnerstag, 26. November 2026, etwa 6 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen. Anschließend hebelten sie einen Tresor auf und stahlen das darin aufbewahrte Bargeld. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Boschstraße und des Steinwegs entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 bei der Kripo Straubing oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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