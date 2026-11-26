Ein Kleinwagen ist am Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße zwischen Füssen und Pfronten bei Weißensee auf winterglatter Strecke in den Gegenverkehr geraten. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus wurden drei Menschen verletzt, eine Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der mit zwei Personen besetzte Kleinwagen fuhr in Richtung Füssen und geriet nach einer Kurve auf einer winterglatten Gefällstrecke in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Kleinbus zusammen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Dach des Kleinwagens für Rettung entfernt

Die schwer verletzte Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinwagens und die Fahrerin des Kleinbusses erlitten leichtere Verletzungen und wurden ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt.

Rund 30 Feuerwehrkräfte aus Füssen und Weißensee waren zur Personenrettung im Einsatz. Am Kleinwagen musste das Dach entfernt werden. Außerdem waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte vor Ort. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08362 9123-0 bei der Polizeiinspektion Füssen zu melden.

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