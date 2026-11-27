Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger kritisiert, mit welchem Aufwand das Außenministerium von Johann Wadephul (CDU) das Verbot von Gender-Sonderzeichen überwacht. „Man wundert sich angesichts der großen weltpolitischen Herausforderungen, mit welcher ideologischen Verbissenheit und mit wie viel Zeit die Herren an der Spitze des Auswärtigen Amtes gegen das Gendern kämpfen“, sagte Brugger dem „Spiegel“.

Wadephul hat im Auswärtigen Amt und im Goethe-Institut den Gebrauch von Gender-Sonderzeichen verboten. Mitarbeitende berichten nach Informationen des „Spiegel“, dass die Leitungsebene interveniere, wenn noch Sonderzeichen entdeckt würden. „Viel schlimmer ist aber, dass die Anliegen von über der Hälfte aller Menschen auf der Welt in dieser rückwärtsgewandten Außenpolitik keine echte Bedeutung mehr haben“, kritisierte Brugger. Schließlich würden weltweit gerade Mädchen und Frauen besonders unter Konflikten, Gewalt und Armut leiden, so die Grüne.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann verteidigte hingegen das Verbot von Sonderzeichen. „Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass ein christdemokratischer Minister Kulturkämpfe von links nicht fortführt, sondern entlang gesellschaftlicher Mehrheiten auflöst“, sagte Volkmann dem „Spiegel“. Der 29-Jährige bestätigte dem „Spiegel“, dass er sich als Mitglied im Verein Goethe-Institut auch für einen Genderverzicht im Goethe-Institut eingesetzt habe. „Das Goethe-Institut handelt als steuergeldfinanzierte Einrichtung nicht völlig losgelöst von der parlamentarischen Willensbildung“, sagte Volkmann. „Es ist eine Frage des Respekts vor demokratischen Prozessen, dass diese durch den Wählerwillen formulierten Leitlinien ohne Abstriche umgesetzt werden.“