Am Klinikum Kempten ist die sogenannte Pulsed Field Ablation (PFA) seit rund zwei Jahren verfügbar. Rund 150 Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern wurden dort bereits mit dem Verfahren behandelt.

Bei der Elektroporation wird das betroffene Herzmuskelgewebe nicht mit Hitze oder Kälte verödet. Stattdessen kommen ultrakurze elektrische Impulse zum Einsatz, die gezielt die Zellmembranen der für die Rhythmusstörung verantwortlichen Herzmuskelzellen verändern. Umliegende Strukturen wie Speiseröhre, Lunge und Nerven werden aufgrund der besonderen Gewebeselektivität weitgehend geschont.

Zusätzliche Behandlungsmöglichkeit bei Vorhofflimmern

PD Dr. Martin Karch, Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Kempten, sieht in der Elektroporation eine zusätzliche Möglichkeit zur Behandlung von Vorhofflimmern. Das Verfahren ergänzt die etablierten Ablationsmethoden, bei denen krankhaftes Herzgewebe durch Wärme oder Kälte verödet wird.

Welches Verfahren eingesetzt wird, entscheiden die Kardiologen gemeinsam mit den betroffenen Patientinnen und Patienten anhand der jeweiligen medizinischen Voraussetzungen.

Am Klinikum Kempten besteht bereits seit vielen Jahren ein Schwerpunkt in der Diagnostik und Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen. Karch befasst sich als Spezialist für interventionelle Elektrophysiologie auch wissenschaftlich mit der Behandlung von Vorhofflimmern. Diese Erfahrung bildet nach Angaben des Klinikums eine Grundlage für den Einsatz der Elektroporation.

Patientenvortrag am 3. März 2027

Über die Entstehung, Erkennung und Behandlung von Vorhofflimmern informiert Karch am 3. März 2027 bei einem Patientenvortrag am Klinikum Kempten. Die Veranstaltung trägt den Titel „Vorhofflimmern kennt kein Alter: Erkennen, Verstehen, Behandeln“.