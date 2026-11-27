Lothar Matthäus kritisiert den Umgang des FC Bayern München mit den jüngsten Vorgängen um Jamal Musiala und stärkt Joshua Kimmich den Rücken.

Als Experte bei RTL/Sky Sport äußerte sich Matthäus vor der Conference-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede zur Unruhe beim FC Bayern. Die Entwicklung der vergangenen zwei bis drei Wochen habe das von Fans, Angestellten, Spielern und Verantwortlichen gelebte „Mia san mia“ mit Füßen getreten.

Nach Ansicht von Matthäus hätte der FC Bayern die Angelegenheit intern regeln müssen, statt sie über die Medien auszutragen. Kimmichs Interview bezeichnete er als „fantastisch“. Es habe die Verantwortlichen wachrütteln sollen, damit vergleichbare Situationen künftig anders behandelt würden. Kimmich habe niemanden beleidigt, sondern den Umgang als falsch und nicht „Bayern-like“ bezeichnet.

Eine mögliche Strafe für den Kapitän hält Matthäus nicht für den richtigen Weg. Damit würde der Verein nur ein weiteres Problem schaffen. Kimmich habe als Kapitän nicht nur Musiala, sondern alle seine Mitspieler schützen wollen.

Matthäus setzt auf Rückkehrer

Nach der Niederlage in Lille fordert Matthäus Ruhe. Bayern habe in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, in der zweiten Hälfte jedoch den Faden verloren. Trotzdem traut er der Mannschaft zu, die drei verbleibenden Spiele zu gewinnen und sich mit neun Punkten direkt für die nächste Runde zu qualifizieren.

Wintertransfers hält Matthäus nicht zwingend für notwendig. Vor Weihnachten würden mehrere Spieler zurückkehren. Er verwies auf Serge Gnabry, Jamal Musiala und Luis Díaz sowie auf Michael Olise, der dann ebenfalls zur Verfügung stehen werde. Entscheidend sei, die kommenden Wochen zu überstehen, um im Januar wieder voll angreifen zu können.

Matthäus kritisiert Neuers Trennung

Auch zur Trennung von Manuel Neuer und seiner Frau kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes nahm Matthäus Stellung. Er bezeichnete den Zeitpunkt als falsch. Trotz einer möglichen Entfremdung in einer Beziehung müsse man zur Familie und zur Mutter der eigenen Kinder stehen. Gerade in dieser Phase brauche die Frau die Unterstützung des Vaters. Matthäus sagte, Neuer habe in dieser Angelegenheit viel falsch gemacht und wisse das vermutlich inzwischen selbst.