Massive Verkehrsbehinderungen treffen am Donnerstagnachmittag (26. November 2026) den Reiseverkehr in Richtung Österreich und Italien. Die Inntalautobahn A93 wurde ab dem Autobahndreieck Inntal in Richtung Kufstein für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Auch auf der A8 in Richtung Salzburg spitzt sich die Verkehrslage bereits zu. Die Polizei rät dringend von nicht notwendigen Fahrten in Richtung Tirol ab.

Brennerautobahn für Lastwagen gesperrt

Auslöser der dramatischen Verkehrslage sind die Witterungsverhältnisse auf der Brennerautobahn. Die italienischen Behörden haben die Strecke in Fahrtrichtung Süden bis auf Weiteres für den Lkw-Verkehr gesperrt.

Daraufhin leiteten die österreichischen Behörden am Grenzübergang Kufstein eine Blockabfertigung für Lastwagen ein. Innerhalb kurzer Zeit bildete sich auf der A93 ein Rückstau bis zum Autobahndreieck Inntal.

A93 für sämtliche Fahrzeuge gesperrt

Aufgrund der massiven Verkehrsprobleme musste die A93 ab dem Inntaldreieck in Richtung Kufstein vollständig gesperrt werden. Von dieser Maßnahme sind nicht nur Lastwagen, sondern auch sämtliche anderen Kraftfahrzeuge betroffen.

Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist derzeit unklar.

Auch auf der A8 in Richtung Salzburg kommt es bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd rechnet zudem mit weitreichenden Auswirkungen auf das überregionale und untergeordnete Straßennetz.

Dringender Appell der Polizei: Fahrten verschieben

Die Polizei warnt eindringlich davor, derzeit nicht zwingend erforderliche Fahrten in Richtung Tirol anzutreten. Auch vermeintliche Ausweichrouten, insbesondere über Salzburg, dürften stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative darstellen.

Verkehrsteilnehmer sollten ihre Reiseplanungen entsprechend anpassen und Fahrten nach Möglichkeit verschieben. Wer bereits unterwegs ist, sollte insbesondere als Lkw-Fahrer die Autobahn frühzeitig verlassen.

Ein Ende der erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist derzeit nicht absehbar.