Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU), spricht sich dafür aus, die abschlagsfreie Frührente abzuschaffen.

Gerechtigkeit sei damit verbunden, wie viele Beitragsjahre man einzahle und wie viel man rausbekomme, sagte Krings dem Podcast „Machtmenschen“ des „Focus“. „Das ist Versicherungsmathematik. Die abschlagfreie, frühere Rente ist gegen die Versicherungsmathematik und damit gegen den Gerechtigkeitsgedanken“, kritisierte er.

Der CDU-Politiker verwies darauf, dass es durch die „Rente mit 63“ auch an Geld fehle, um einen Kapitalstock aufzubauen, der die gesetzliche Rente langfristig absichern soll.

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