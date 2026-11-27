Die Bundesregierung reagiert alarmiert auf die mutmaßlichen Anschlagspläne einer pro-iranischen Terrorgruppe in Deutschland. „Anschläge und auch nur Versuche auf europäischem Boden oder auch bei unseren engen Verbündeten sind eine gefährliche Eskalation“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt auf Anfrage des „Handelsblatts“. „Wir haben Iran immer wieder öffentlich und auch in bilateralen Gesprächen dazu aufgefordert, seine destruktiven Aktivitäten im Ausland einzustellen.“ Zuletzt sei dies im Rahmen einer förmlichen Einbestellung des iranischen Botschafters am 19. Oktober geschehen.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Donnerstag zwei mutmaßliche Mitglieder der pro-iranischen Terrorgruppe Hayi in Köln und Heidelberg festnehmen lassen. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf eine Kölner Synagoge.

„Angriffe auf jüdisches Leben in Deutschland dulden wir nicht, wir verurteilen sie auf das Schärfste“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Man stelle sich Antisemitismus in jeder Form entschieden entgegen. Dies sei auch ein besonderes Anliegen von Außenminister Johann Wadephul (CDU). „Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland in Sicherheit und frei von Angst leben können, eine Aufgabe, die uns als Gesellschaft als Ganzes trifft.“