Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel erwartet ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD im Jahr 2027. Die notwendigen Mehrheiten im Bundesrat würden bereits vorbereitet, sagte Weidel dem Video-Podcast „Zur Wahrheit gehört…“ der „Welt“. „Also das Parteiverbotsverfahren wird sowieso kommen. Sie werden es probieren, im nächsten Jahr, 2027.“

Auf die Frage, ob sie sich sicher sei, sagte Weidel: „Ja, weil die Stimmen im Bundesrat dafür gesammelt werden. Die Mehrheiten sind schon da, da sind sie ganz fleißig.“

Die geplante Reform des Verfassungsschutzes und des Bundesnachrichtendienstes bezeichnete Weidel als verfassungswidrig und als Mittel zur Vorbereitung eines Verbotsverfahrens. „Was wir hier erleben, ist de facto die Abschaffung des Rechtsstaats“, behauptete Weidel. Besonders kritisierte die AfD-Chefin die Möglichkeit, Daten auf Rechnern und Telefonen zu manipulieren. „Daten zu fälschen, das ist natürlich etwas, wo wir den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen.“ Die Reform sei „gekommen für die Lex AfD“, so Weidel. „Man will sich der politischen Konkurrenz einfach entledigen.“

An der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom Rassemblement National übte Weidel Kritik. „Irgendwie hat Frau Le Pen einen Narren daran gefressen, sich an Deutschland abzuarbeiten, im negativen Sinne, weil sie glaubt, Wählerstimmen über ein wie auch immer geartetes Deutschland-Ressentiment abzugreifen“, sagte Weidel.

Angesprochen auf die Warnungen des Zentralrats der Juden vor der AfD, warf Weidel dem Zentralrat Parteilichkeit vor. „Weil er politisiert ist von der CDU.“ Auf die Zwischenfrage, ob sie damit meine, der Zentralrat werde fremdgesteuert, antwortete Weidel: „Er wird fremdgesteuert von der CDU. Er wird als Waffe gegen die AfD permanent eingesetzt“, so die AfD-Chefin. „Und ich bleibe dabei: Wir sind die letzte Schutzmacht für jüdisches Leben in Deutschland. Das ist nicht die CDU, die unsere Grenzen offenlässt für Judenhasser.“

Nach Artikel 21 des Grundgesetzes sind Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht können gemäß Bundesverfassungsgerichtsgesetz Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen. Ausschlaggebend für das Abstimmungsverhalten der Länder im Bundesrat ist die Position der jeweiligen Landesregierung.

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