Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales, Bernd Rützel (SPD), hat den Kompromissvorschlag der Union zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren scharf zurück. Statt von einer „Respekt-Rente“ müsse man das Unions-Konzept „Ausnutzer-Rente“ nennen, sagte Rützel dem TV-Sender „Welt“ am Donnerstag.

„Wir werden das nicht mitmachen. Denn die Menschen haben sich das doch verdient. Die sind 50 Jahre auf dem Feld, auf dem Bau, am Hochofen. Die sind in der Kälte, im Winterdienst, auf den Feldern“, so Rützel. „Und die sollen jetzt dann Abschläge bekommen für ein Leben lang mit Arbeit? Das hat mit Respekt nichts zu tun. Und schlimmer noch, wenn man das dann noch Respekt-Rente nennt. Das müsste man Ausnutzerrente nennen. Was da die Union vorhat, machen wir einfach nicht mit.“

Dass die Rentenkommission sogar die komplette Abschaffung der abschlagsfreien Rente gefordert hatte, ficht Rützel nicht an. Wenn man nur auf Kommissionen hören würde, bräuchte man den Bundestag nicht mehr, sagte er. Deswegen könnten Kommissionen tagen und einen Vorschlag machen, dann werde das beraten. Man werde sich das genau anschauen. Am 23. Juni habe diese Kommission den Vorschlag gemacht, und am gleichen Tag habe er gesagt, dass man die Abschaffung der abschlagsfreien Rente einfach nicht mitmache. Das habe sich auch so bewahrheitet, und dabei bleibe es.

Er sei sich ganz sicher, dass Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) einen sehr guten Gesetzesvorschlag erarbeite, so Rützel. Der sei fertig und komme sehr, sehr zeitnah. Beim Rentenentwurf hätten Union und SPD „ganz, ganz lange und ganz, ganz oft an einem Tisch gesessen“. Mit diesem neuen Vorschlag könne man dann wieder debattieren. Der werde vor Weihnachten definitiv kommen, und über den werde man dann im neuen Jahr diskutieren, sagte er.

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