Das Augsburger Rathaus kaufen, am Perlachturm investieren oder auf einem der bekanntesten Plätze der Fuggerstadt ein Hotel errichten: Seit Donnerstag, 26. November 2026, ist die offizielle Augsburg-Edition des Brettspielklassikers Monopoly im Handel erhältlich.

Zur Vorstellung der neuen Städteausgabe kam auch Mr. Monopoly persönlich nach Augsburg. Die Sonderedition verbindet das bekannte Spielprinzip mit der Geschichte, den Sehenswürdigkeiten und den Besonderheiten der Fuggerstadt.

Augsburger Wahrzeichen werden zu Spielfeldern

Anstelle der klassischen Straßennamen finden sich auf dem Spielbrett bekannte Augsburger Orte, Sehenswürdigkeiten, lokale Unternehmen und beliebte Plätze wieder. Dazu zählen unter anderem das Rathaus, das Schaezlerpalais und der Perlachturm.

Wie beim klassischen Monopoly können die Spieler Grundstücke erwerben, Häuser und Hotels bauen, Miete kassieren und mit geschickten Investitionen versuchen, ihre Mitspieler auszustechen.

Individuelle Spielkarten und regionale Spielfiguren

Für zusätzliches Lokalkolorit sorgen eigens gestaltete Ereignis- und Gemeinschaftskarten, die regionale Besonderheiten aufgreifen und für überraschende Wendungen im Spielverlauf sorgen. Auch die exklusiven Spielfiguren orientieren sich an typischen Augsburger Motiven.

Die Sonderedition richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Besucher der Fuggerstadt und Sammler der verschiedenen Monopoly-Ausgaben.

Monopoly Augsburg ab sofort erhältlich

Die Monopoly Augsburg Edition ist ab sofort im Handel erhältlich.