Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Antonsviertel – Im Zeitraum von Montag (23.11.2026), 11.00 Uhr bis Dienstag (24.11.2026), 11.50 Uhr entwendete(n) ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes, grün-schwarzes E-Bike der Marke Giant in der Moltkestraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrten unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Donnerstag (26.11.2026), gegen 00.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Donauwörther Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 34-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Mittwoch (25.11.2026), gegen 11.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 32-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Albert-Greiner-Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Widerstand und Körperverletzung

Innenstadt – Am Mittwoch (25.11.2026), gegen 20.00 Uhr ging ein 26-Jähriger einen 48-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Milchberg körperlich an und verletzte diesen. Der 48-Jährige war gerade dabei, dass verbotswidrig geparkte Fahrzeug des 26- Jährigen zu verwarnen. Der 26-Jährige erkannte dies, ging daraufhin verbal aggressiv auf den Mitarbeiter des Ordnungsamtes los und wurde von diesem zur Wahrung des Abstandes von sich weggeschubst. Der 26-Jährige begann daraufhin, auf den 48- Jährigen einzuschlagen und diesen zu beleidigen. Der 48-Jährige wurde durch die Schläge leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, Körperverletzung und Beleidigung. Der 26-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Hochzoll – Am Mittwoch (25.11.2026), gegen 16.30 Uhr stellte ein 19-Jähriger zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in seinem Kellerabteil in der Friedberger Straße fest. Die Jugendlichen verweilten lediglich in dem Kellerabteil und haben sich dieses eingerichtet. Die Jugendlichen erhielten durch die Polizeibeamten einen Platzverweis. Es entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. Die Jugendlichen besitzen die deutsche und afghanische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Rauchbildung in einer Wohnung

Innenstadt – Am Mittwoch (25.11.2026), gegen 09.00 Uhr informierte ein Bewohner Einsatzkräfte über einen ausgelösten Rauchmelder in der Baumgartnerstraße. Aufgrund einhergehender Rauchbildung öffnete die Feuerwehr die entsprechende Wohnungstüre einer 32-Jährigen. In der Wohnung waren keine Personen anwesend. Als Auslöser der Rauchentwicklung stellte die Feuerwehr glimmende Räucherstäbchen fest, welche kurz vor einer Brandentwicklung standen. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden. Die 32-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Juwelier und bittet um Hinweise

— bereits regional berichtet — Nördlingen – In der Nacht von Dienstag (24.11.2026) auf Mittwoch (25.11.2026) verschaffte(n) sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Juweliergeschäft am Rübenmarkt und entwendeten daraus diversen Schmuck. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wird nach aktuellen Erkenntnissen jedoch auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Lkw-Fahrer ohne Führerschein und mit falscher Fahrerkarte kontrolliert

Oettingen – Am Mittwoch (25.11.2026), gegen 10.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth einen Lkw auf der B466. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mit einer falschen Fahrerkarte unterwegs war. Die verwendete Karte gehörte nicht dem 64- jährigen Fahrer, sondern seinem 35-jährigen Kollegen. Zudem erbrachte die Überprüfung der Personalien, dass gegen den 64-Jährigen aktuell ein Fahrverbot besteht. Die Polizeibeamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbot und der Fälschung beweiserheblicher Daten ein. Der 64-jährige besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.