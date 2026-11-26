Der EHC Königsbrunn startet am Sonntag gegen die River Rats des ESC Geretsried in die Rückrunde der Bayernliga. Nach zuletzt starken Auftritten steht der EHC aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Geretsried trotz Verletzungspech nicht unterschätzen

Die Partie findet in der Pharmpur EISARENA statt. Das erste Saisonduell Anfang Oktober entschied Königsbrunn mit 5:4 nach Verlängerung für sich. Die River Rats belegen derzeit den 13. Tabellenrang, standen zu Saisonbeginn zwischenzeitlich aber sogar an der Tabellenspitze.

Geretsried muss verletzungsbedingt unter anderem auf Anton Egle, Ondrej Horvath und den lettischen Top-Scorer Gunārs Skvorcovs verzichten. Auch Stammgoalie Korbinian Sertl fällt nach einer Verletzung im Spiel gegen Amberg Anfang November voraussichtlich noch länger aus.

Unterschätzen will der EHC den Gegner dennoch nicht. Geretsried spielt kompakt und körperbetont. Zudem liegt die 2:8-Heimniederlage Königsbrunns gegen die River Rats noch kein Jahr zurück. In den vergangenen Partien ließ der ESC allerdings viele Chancen liegen.

Königsbrunn ebenfalls mit Ausfällen

Beim EHC fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Marco Sternheimer und Steffen Tölzer. Ob David Kaiser, Philipp Markgraf, Luca Szegedin und Stefan Vajs am Sonntag eingesetzt werden können, soll kurzfristig entschieden werden.

Der spielfreie Freitag kommt den Königsbrunnern bei der Regeneration entgegen, wie Trainer Matthias Forster erklärt. „Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde. Mit Geretsried erwartet uns ein kompakter und unangenehmer Gegner, den wir nicht unterschätzen werden“, sagt Forster. Die vergangenen Wochen seien wegen der vielen Ausfälle sehr anstrengend gewesen.