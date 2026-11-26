Das Erzbistum Köln ist zu einem Rekord-Schmerzensgeld von 550.000 Euro für ein Missbrauchsopfer verurteilt worden.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, entschied das Oberlandesgericht Köln am Donnerstag, dass das Erzbistum für die Taten eines Priesters haftet. Dieser hatte eine heute 60 Jahre alte Frau jahrelang sexuell missbraucht, wobei sie auch zweimal schwanger wurde.

Bei der Strafe handelt es sich um das höchste Schmerzensgeld, welches in einem vergleichbaren Fall jemals verhängt wurde. Vor der tatsächlich zu zahlenden Strafe von 550.000 Euro werden allerdings kirchliche Anerkennungsleistungen in Höhe von 360.000 Euro, die bereits gezahlt wurden, abgezogen.