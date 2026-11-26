Die Sonderausstellung „Römer am Elfmeterpunkt“ im Augsburger Römerlager wird wegen ihrer großen Beliebtheit bis Sonntag, 24. Januar 2027, verlängert. Die Ende 2025 eröffnete Schau verbindet römische Funde aus dem Umfeld der FCA-Fußballarena mit Bezügen zur heutigen Fußballkultur.

Zu sehen sind unter anderem Schmuck, bunte Glasgefäße sowie Amphoren für Wein und Fischsaucen aus Rhodos und Spanien. Die Funde geben Einblicke in das Leben vor rund 2000 Jahren und in die römische Vergangenheit Augsburgs.

Römische Siedlung am heutigen Stadion

Auf dem Gelände des heutigen Augsburger Fußballstadions lag vor rund 2000 Jahren eine römische Siedlung, etwa fünf Kilometer vom antiken Augusta Vindelicum entfernt. Bei den Grabungen vor dem Stadionneubau wurden mehrere Gebäude, Straßen und Gewerbeanlagen wie Öfen freigelegt. Die überwiegend aus Holz errichteten Gebäude entstanden im frühen 1. Jahrhundert.

In der Siedlung und auf den umliegenden Feldern wurden landwirtschaftliche Güter für die Versorgung des Augsburger Militärlagers produziert. Ofenbestandteile und Schlacken weisen zudem auf Metallverarbeitung hin. An einem nahe gelegenen Bestattungsplatz wurden Verstorbene beigesetzt. Zerstörungen in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts zeugen von der Aufgabe der nur wenige Jahrzehnte bestehenden Siedlung.

Wasserkanal unter dem heutigen Parkplatz

Die Ausstellung thematisiert auch die Ausgrabungen aus dem Jahr 2024. Dabei wurde an der Arena ein rund 40 Kilometer langer Brauchwasserkanal entdeckt, der im frühen 1. Jahrhundert als offener, etwa zehn Meter breiter und drei Meter tiefer Kanal angelegt wurde. Er war bis ins 5. Jahrhundert in Gebrauch.

Der noch 3,20 Meter tief erhaltene Kanal verlief mit einem Gefälle von drei Promille von der Singold über die Hochterrasse bis ins Domviertel. Pro Sekunde führte er rund 1000 Liter Wasser. Das Wasser diente als Antriebsenergie für Getreidemühlen und für weitere Zwecke; außerdem wurde die Anlage zum Fischfang genutzt. Trinkwasser kam damals aus Brunnen im Stadtgebiet. Heute liegen die Reste des Kanals unter dem Parkplatz an der Arena.

Römische Geschichte im Wappen des FC Augsburg

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rezeption der römischen Stadtgeschichte durch den FC Augsburg. Der Verein ist der einzige Bundesligaverein, der mit einem römischen Steindenkmal – dem Pinienzapfen – bewusst auf die römische Vergangenheit im Vereinswappen verweist.

Auch die mit Bezug auf Augusta Vindelicum gestalteten „Römer-Trikots“ werden thematisiert. Sie waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

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