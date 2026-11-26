Der Markt Aindling erhält 1.019.753 Euro aus dem bayerischen Gigabitförderprogramm. Damit soll der Ausbau leistungsfähiger Glasfasernetze in der Kommune vorangetrieben werden.

Die Förderung stärkt den Breitbandausbau im Landkreis Aichach-Friedberg. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko stellt der Freistaat Bayern die Mittel für den Ausbau moderner Glasfaseranschlüsse bereit.

Tomaschko bezeichnete eine schnelle und zuverlässige Internetanbindung als wichtigen Standortfaktor für Familien, Unternehmen und Kommunen. Die Förderung sei ein Beitrag dazu, den ländlichen Raum zu stärken und gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen.

Der Abgeordnete würdigte außerdem das Engagement der Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Sie habe sich intensiv für die Förderung eingesetzt.

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