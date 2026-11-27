Zum Fahrplanwechsel wird die AVV-Rufbuslinie 317 eingestellt. Im ersten Halbjahr 2026 nutzten durchschnittlich nur drei Personen pro Monat das Angebot.

Die Linie fuhr bislang die Ortschaften Rehling, Gaulzhofen, Stotzard, Hausen, Binnenbach und Aindling an. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) begründet die Einstellung mit der sehr geringen Nachfrage. Eine Fortführung sei unter diesen Bedingungen und mit Blick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln nicht mehr angemessen.

Der AVV überprüft das Nahverkehrsangebot regelmäßig und passt es dort an, wo dies vertretbar ist. Aktuelle Fahrplanauskünfte gibt es unter www.avv-augsburg.de, im AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Echtzeitinformationen sind über die App „meinAVV“ und die Webauskunft unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de verfügbar.