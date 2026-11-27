Wegen eines überhöhten Blausäuregehalts wird Maniokmehl aus einem Geschäft in Weilheim zurückgerufen.

Betroffen ist das Produkt „Kokonte-Cassave-Flour“ der Marke „Bigi-mama“ in der 900-Gramm-Packung. Der Rückruf gilt für das Mindesthaltbarkeitsdatum 02.07.2028 und die Losnummer 020726.

Bei einer amtlichen Marktkontrolle in den Niederlanden wurde in einer Probe des Maniokmehls ein überhöhter Blausäuregehalt festgestellt. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beurteilt das Produkt deshalb als gesundheitsschädlich.

Nur in einem Geschäft in Weilheim verkauft

Das betroffene Maniokmehl wurde in Bayern ausschließlich im Afroshop Afrikanischer Supermarkt, Hofstraße 9, in 82362 Weilheim in Oberbayern verkauft. Kundinnen und Kunden sollen das Produkt nicht verzehren.

Das Geschäft nimmt die Ware auch ohne Kassenbon zurück und erstattet den Kaufpreis. Für weitere Informationen ist der Afroshop unter der Telefonnummer 0163 8523972 erreichbar.

Blausäure beziehungsweise Cyanid ist akut hoch giftig. Eine Vergiftung kann unter anderem Krämpfe, Erbrechen und Atemnot bis hin zu einer Atemlähmung verursachen. Wer das Lebensmittel verzehrt hat und anschließend schwere oder anhaltende Symptome feststellt, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ohne Beschwerden ist ein vorsorglicher Arztbesuch laut Unternehmensangaben nicht erforderlich.