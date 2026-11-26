Rotschalige Kartoffeln der Sorte Cherie werden bundesweit zurückgerufen, weil erhöhte Glykoalkaloid-Gehalte festgestellt wurden.

Betroffen ist das Produkt „Ackergold Rotschalige, Kartoffelspezialität“ in der 1-Kilogramm-Packung. Die Losnummer lautet 26128774, der Barcode 4311527574933. Der Verkaufszeitraum begann am 12. Oktober 2026. Angeboten wurden die Kartoffeln bundesweit über Filialen von Edeka und Marktkauf.

Glykoalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe von Kartoffeln. Beim Verzehr von Kartoffeln mit erhöhten Gehalten können Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall nicht vollständig ausgeschlossen werden. Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend abgeraten.

Kundinnen und Kunden können die Kartoffeln in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon zurück. Für Fragen steht die kostenlose Edeka-Hotline unter 0800 3335211 zur Verfügung. Eine Kontaktmöglichkeit besteht außerdem per E-Mail an info@edeka.de.